Nem Eriksen escapou da polícia: "Me pararam no meio da rua"

A Itália é um dos países que mais sofrem com o coronavírus. As medidas adotadas pelo Governo do país foram bem duras na tentativa de evitar os contagios.

Christian Eriksen contou como viveu o confinamento. Ele chegou a ter que dar explicações a polícia um dia em que teve que sair da sua casa.

"Uma patrulha me parou em Milão. Com meu péssimo italiano tive que dar explicações a um policial e mostrar os documentos", disse em uma entrevista ao jornal dinamarquês 'Jyllands-Posten'.

Além dessa curiosidade, Eriksen falou sobre as dificuldades que encontrou ao treinar longe dos gramados. "Há sete semanas não toco em uma bola", disse.

"É o período mais longo sem futebol da minha vida. Sinto falta da bola. Treinar foi muito difícil... e muito diferente", continuou.

Por último, explicou porque decidiu trocar o Tottenham pela Inter. "Me parecia correto. Estavam ansioso pela minha chegada, e para um jogador como eu significa muito que um clube mostre o quanto me quer. Em comparação com o Tottenham, a possibilidade de ganhar é maior", finalizou.