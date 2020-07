Nem James e nem Bale comemoraram como em outras ocasiões

Nem James Rodríguez nem Gareth Bale tiveram a importância que esperavam no Real Madrid nesta reta final do campeonato. Eles acrescentam um novo troféu ao currículo, mas acabam com o gosto amargo dos últimos meses.

O meia jogou apenas 78 minutos contra a Real Sociedad após o intervalo, em uma partida importante em San Sebastián. Depois disso, James pediu mais destaque em algumas entrevistas em seu país e se revelou diante da falta de continuidade que ele tem nesta temporada no Real Madrid, garantindo que não entende os motivos.

James foi reserva nos três jogos seguintes e desapareceu das convocatórias de um Zidane que garantiu, em entrevista coletiva, que tomou a decisão após o pedido do próprio jogador, que parece ter certeza de que quer sair do Real Madrid.

Nesta temporada, o colombiano participou de oito jogos da Liga (14 em todas as competições), somando 13% do total de minutos em que contribuiu com um gol e uma assistência.

Desde que chegou à capital da Espanha, em julho de 2014, James jogou 125 jogos com a camisa do Real Madrid, nos quais marcou 37 gols e distribuiu 41 passes. Ele ganhou oito títulos com duas Ligas dos Campeões, dois Mundias de Clubes, duas Supertaças da Europa, uma Liga e uma Supertaça da Espanha.

Outro jogador que parece estar totalmente fora dos planos de Zidane é Gareth Bale, que tem sido foco de atenção nas últimas semanas por sua atitude no banco, brincando constantemente e dificilmente comemorando os golsde seu time.

O galês jogou 29 minutos no primeiro jogo após a paralisação contra o Eibar e começou jogando em 24 de junho contra o Mallorca; as duas únicas presenças no campo do 'Cardiff Express'.

No dia de seu aniversário de 31 anos, Bale recebeu o presente de sua segunda Liga com a camisa branca. Seu recorde é completado por quatro Copas da Europa, quatro Copas do Mundo de Clubes, três Supertaça da Europa, uma Copa del Rey e duas Supertaça da Espanha.

Durante a celebração do título da LaLiga Santander, muitos olharam para suas reações e não tiveram um papel de liderança nelas.