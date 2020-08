A frustração do Real Madrid após a eliminação da Champions

Após a eliminação do Real Madrid para o Manchester City nas oitavas de final da Champios League, Zinedine Zidane afastou qualquer rumor sobre a sua saída do Santiago Bernabéu.

"Bem, estou aqui, sou o treinador do Real até que algo fora do comum aconteça. Estou aqui, é claro. Não é preciso pensar em nada. Sou o treinador do Real Madrid e é isso. Não há mais perguntas a fazer a este respeito. Agora vamos todos descansar e voltaremos para ter uma grande temporada", disse em entrevista coletiva.

Apesar da queda na Liga dos Campeões, Zidane está convencido de que sua equipe deve ficar orgulhosa de suas conquistas nesta temporada, que incluiu o título do Campeonato Espanhol.

"Precisamos estar orgulhosos. Estou certamente muito orgulhoso do que conquistamos. Claro que não ficamos felizes quando perdemos. Os jogadores não estão felizes, com certeza. Mas do que podemos nos orgulhar é que tivemos uma ótima temporada.", analisou.

"O segredo hoje era dar tudo em campo e foi isso que fizemos, estava faltando uma coisinha, não sei o quê. Acho que ainda temos que estar felizes com a temporada. Vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada. Por agora, vamos descansar um pouco", completou.

O Manchester City enfrentará o Lyon nas quartas de final, depois que os franceses eliminaram a Juventus nas oitavas de final da Champions League.