Nem Liverpool nem Barça, Diego Carlos só tem olhos para o Sevilla

Em uma declaração dada ao 'Onda Cero Sevilla', o jogador do Sevilla Diego Carlos queria falar sobre os rumores que o colocam no Liverpool e no Barcelona.

"Há muitas notícias que saímos e que vemos, mas não sei. O que penso é em terminar a competição o melhor possível e deixo isso para mais tarde. São coisas muito sérias para mim e esse tipo de situação deve ser deixado para mais tarde. Estou focado exclusivamente na competição e terminar o melhor possível com o Sevilla", explicou.

Sobre o possível retorno à competição, ele comentou: "É uma situação muito complicada e não decidimos isso. Se a Federação diz, é justo porque éramos os terceiros, com mais pontos. A classificação marca isso há muito tempo e se a LaLiga termina agora deveríamos ficar com esse prêmio".

"Eles não nos disseram nada sobre voltar ao trabalho. A situação é muito complicada. Queremos voltar, mas não cabe a nós. O importante é a segurança quando voltarmos, porque todos nós amamos e não queremos que nada aconteça com eles. Se houver segurança , sem problemas, vá em frente, vamos competir novamente", acrescentou.

"Espero que possamos terminar a competição. Devemos nos concentrar em terminar. Então as férias chegarão. O importante, mesmo se terminarmos tarde, é terminar o melhor possível", afirmou.