Nem Messi, nem Cristiano: Quem é o melhor que Mourinho viu?

O português José Mourinho teve a sorte de treinar vários dos melhores jogadores da história do futebol. E não apenas como o primeiro treinador, em seu tempo como assistente de Robson e Van Gaal, também trabalhou com jogadores de quem ele não esqueceu.

Em dezembro, 'LiveScore' publicou sua opinião sobre quem considera ser o melhor jogador de futebol da história.

A pergunta era óbvia: "Messi ou Cristiano?". Mas sua resposta, não foi tanto.

"Nenhum deles. Ronaldo, o 'Fenômeno'. Cristiano e Leo têm carreiras mais longas e estão no topo há 15 anos, mas, se falamos exclusivamente de talento e habilidade, não superam o brasileiro", começou Mou.

"Qaundo estava no Barcelona com Bobby Robson, percebi que ele era o melhor jogador que eu já vi em campo", disse o treinador do Tottenham.

"As lesões nos privaram de uma carreira que teria sido espetacular. O talento do garoto de 19 anos era incrível", concluiu o português.