Ilicic fez o que nem Messi nem CR7 conseguiram na Champions

A empolgante Atalanta treinada por Gian Piero Gasperini tem vários destaques. É uma equipe que vem fazendo história e cuja força está no todo: estrutura, trabalho do técnico e a assimilação em campo dos atletas.

Para atestar isso, basta dizer que dez jogadores diferentes fizeram o total de 16 gols da equipe de Bérgamo nesta campanha de Champions League. Mas nesta terça-feira (10), no duelo de volta contra o Valencia, pelas oitavas de final, foi noite de um destaque individual e incontestável: Josip Ilicic.

O esloveno de 32 anos fez todos os quatro gols na vitória por 4 a 3 dentro de um vazio estádio Mestalla. Um feito histórico na máxima competição europeia: ninguém conseguiu, a partir do mata-mata das oitavas de final, estufar as redes quatro vezes jogando fora de casa na Liga dos Campeões. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo.

A vaga nas quartas de final é mais um feito histórico de um time que se coloca como um oásis no futebol atual, mostrando que, com um trabalho sério e bem acertado, não é impossível desafiar os gigantes. A Atalanta vem fazendo isso de forma encantadora e empolgante. Mesmo com a vantagem de 4 a 1 obtida na ida, se atirou ao ataque e cumpriu com a missão principal.