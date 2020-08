Nem Neymar, nem Lewa: Coman, ex-PSG, abre o placar na final!

A primeira metade do PSG-Bayern foi animada, mas sem gols. E justamente quando no segundo tempo alguém já começava a pensar na prorrogação com base na atitude das equipes, Coman apareceu para vencer Keylor Navas e acabar com o empate.

Apesar de o foco estar em Lewandowski, Neymar, Mbappé ou Müller, foi um dos menos esperados que fez o 0-1. Além disso, de cabeça, algo que não é sua especialidade.

E, fato curioso, o jovem potna francês cresceu na categoria de base do PSG. Mesmo antes da partida, ele afirmou ter "100% do coração no Bayern".

Coman, no minuto 59, aproveitou uma bela enfiada de Kimmich do outro lado da área. O jogador acabou subindo livre perto da entrada da pequena área para jogar com força no canto do gol de Navas.