Nem no Palmeiras ou em outro: entenda por que Cavani no Brasil é improvável

Durante entrevista para a Fox Sports, realizada nesta quinta-feira (30), o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, admitiu o óbvio: adoraria contar com o atacante Edinson Cavani em seu clube. Entretanto, admitiu que a possibilidade de vermos o uruguaio atuar em qualquer time sul-americano é apenas um sonho distante neste momento.

Maior artilheiro da história do PSG, Cavani vê o seu contrato acabar com o clube francês nesta temporada. Ou seja: poderá se transferir para qualquer equipe sem custos. Apesar das especulações que o colocam ainda em potências do futebol europeu, como Atlético de Madrid ou Manchester United, o jogador também começou a olhar com carinho para o mercado sul-americano.

Ex-companheiro de seleção do jogador, El Loco Abreu revelou em entrevista que Edinson Cavani tem o sonho de disputar uma Copa Libertadores e, inclusive, teria certa simpatia pelo Boca Juniors, da Argentina.

Dentre as equipes brasileiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Palmeiras apareciam como principais candidatos para contar com o astro. Cavani já demonstrou carinho pelo Tricolor Gaúcho, enquanto Lugano volta e meia fala com o atacante sobre defender o Tricolor Paulista. O Flamengo já descartou, por hora, a possibilidade.

O Palmeiras, conforme disse Galiotte, chegou a conversar com o irmão e empresário do atleta: “Conversamos durante um período, ele visitou toda a estrutura, a Academia de Futebol, e deixou muito claro que a situação do Cavani ainda não estava definida. Ele estava visitando alguns clubes na América do Sul, isso foi parte da conversa”, disse à FOX.

“Os valores são significativos, acho que é proibitivo hoje para o futebol brasileiro. Obviamente que a gente falou de valores. Não negociamos, mas a gente sabe os valores que envolvem a contratação desse jogador. Acho realmente que é muito difícil hoje a contratação para qualquer time do Brasil e da América do Sul, sobremaneira na situação que a gente passa hoje”, completou.

Ou seja, o grande entrave para Cavani cruzar o oceano de volta para seu continente é o salário.

O seu contrato com o PSG lhe garante 10 milhões de euros por ano. Com a desvalorização da moeda brasileira, seria o equivalente a R$59,6 milhões, cerca de R$ 4,58 milhões mensais.

Para se ter uma comparação, Daniel Alves (São Paulo) recebe o maior salário do futebol brasileiro: cerca de R$ 1,5 milhão. Três vezes menos do que os vencimentos de Cavani no PSG.

Daniel Alves tem o maior salário do futebol brasileiro

Levando em conta toda a crise econômica, por causa da pandemia do novo coronavírus, com até mesmo o Flamengo encontrando dificuldades para arcar com seus compromissos financeiros, é improvável que Edinson Cavani venha para o futebol brasileiro, e sul-americano, num futuro próximo.