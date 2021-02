Nem o tridente 'MSN' chutou tanto: Barça chutou 36 vezes contra o Granada!

O Barça sofreu muito, mas selou a classificação para as semifinais da Copa do Rei. Após chegar aos 85 minutos com 2 a 0 no placar, os homens de Koeman tiveram uma chance épica para empatar o duelo e levar o confronto a uma prorrogação onde o 'culés' brilharam com um 3-5 muito contundente.

Aos 90 minutos, a equipe do Barça esteve muito presente no campo do Granada. As chances de gol aconteceram uma após a outra. A bola ainda bateu na trave quatro vezes, após chutes de Trincão, Dembélé, Griezmann e Messi.

Ao longo do jogo, o Barcelona realizou um total de 36 chutes e 20 deles foram ao gol, conforme refletido por 'BeSoccerPro'. E, surpreendentemente, os gols não vieram até os minutos finais.

Este número (36 chutes) igualou o recorde nesse aspecto da equipe 'culé' feito na temporada 2013-14, quando o treinador era Gerardo 'Tata' Martino. Nessa temporada, Leo Messi e Neymar, que vivia sua primeira temporada no Barça, conseguiram conquistar apenas a Supercopa da Espanha.

A estatística é ainda mais surpreendente quando olhamos para a lista dos anos seguintes. Assim que a temporada 2013-14 terminou, o Barcelona confiou em Luis Enrique para dirigir o barco do Barça e também em Luis Suárez como o indiscutível '9'. O trio foi uma realidade, mas nem com um tridente dos sonhos (o famoso 'msn') ele chutou tantas vezes em um jogo quanto o time atual fez nesta quarta-feira.