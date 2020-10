Após a partida entre Benfica e Standard de Liège, válida pela 2ª rodada da Liga Europa, Mehdi Carcela-Gonzalez, ex do Benfica e atual jogador do time belga, comparou a equipe portuguesa com o Barcelona e gerou repercussão.

"Muito feliz de vir aqui à Luz, mas o resultado foi muito mau, com dois pênaltis, que não foram, e depois ficou mais difícil jogar. Benfica joga muito com a bola, teve muita posse, parece o Barcelona, com Pizzi e Taarabt", disse, rindo, o meia marroquino.

As palavras do jogador foram repassadas para Jorge Jesus. Também bem-humorado, o treinador preferiu colocar seu time em um patamar superior ao da atual equipe catalã.

"Só se for o Barcelona de há alguns anos, esse talvez. Porque com o de agora não tem nada, nem quero que comparem o Benfica com o Barça de agora", disse, bem-humorado, o treinador.

"Mas este é o Benfica com uma ideia de jogo cada vez mais identificada pelos jogadores, que estão cada vez mais confiança, com os jogadores a aparecerem cada vez mais. O Nuno (Tavares), por exemplo, entrou e fez um excelente jogo. O Diogo como lateral, para primeira vez, gostei do jogo. Praticamente toda a gente jogou muito bem", acrescentou.

Suas palavras repercutiram na imprensa espanhola. "Jorge Jesus provoca o Barcelona", escreveu o jornal Sport, dizendo ainda que o português "Menosprezou o time comandado por Ronald Koeman".