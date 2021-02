Nem Real Madrid, nem Tottenham: Bale está em terra de ninguém

O jornal 'AS' noticiou recentemente que o Real Madrid teme a volta de Gareth Bale porque terá de enfrentar o pagamento de 30 milhões de euros de salário do ano passado como merengue, visto que tem um contrato em 2022. Da Inglaterra, o Tottenham anseia por sua saída, já que Mourinho não está feliz com ele. O jogador está em terra de ninguém.

Portanto, seu futuro é atualmente incerto. A entidade merengue, caso opte por vendê-lo para se livrar dele o mais rápido possível, pode ter que fazê-lo por um baixo preço, pois seu desempenho diminuiu drasticamente devido ao seu valor de mercado, que é, conforme estimativa do BeSoccer Pro, de 12,1 milhões de euros.

O verão deste ano será o momento importante para elucidar se ele encontra um novo destino no qual brilhar novamente ou se continua à deriva. A sua transferência para a Premier League pareceu a princípio uma solução ideal, já que o clube merengue lhe deu uma saída e criou expectativas no 'spur'. No fim das contas, não funcionou bem.

Seus desentendimentos com José Mourinho acabaram deixando-o de lado. Esta é outra chave, seu relacionamento com seus treinadores. O português não gostou do fato de ter ficado como mentiroso num post do Instagram e Zidane já lhe deu várias oportunidades no Real antes de deixá-lo ao ostracismo.