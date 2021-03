Nem Real, nem Ramos cedem: nada de renovação por enquanto

Sergio Ramos continua a trabalhar sozinho para voltar em breve e tentar lutar pelo título com o Real Madrid. Seu objetivo é chegar à próxima partida da Liga dos Campeões contra a Atalanta.

Enquanto isso, no horizonte, está sua renovação. O espanhol quer ficar no clube madrilenho, que quer continuar a contar com os serviços do sevilhano. Parecem condenados a se entender, mas ainda não chegou o anúncio de sua renovação.

Faltam apenas três meses para Ramos se tornar um agente livre e nem o clube nem o jogador, de momento, pensam em dar um passo para trás e ceder em suas petições. Os dois mantêm suas posições e, portanto, será difícil chegar a um acordo.

Segundo aponta o portal 'AS', o Real Madrid teria oferecido um contrato por duas temporadas e uma redução salarial de 10%, mas o capitão espera que o salário pelo menos se mantenha em 12 milhões de euros por temporadas, o que ele já recebe nesse momento.

Ramos também esperava assinar por mais duas temporadas e uma opcional, mas o clube não quis aceitar suas reivindicações.