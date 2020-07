Nem Ter Stegen salva o Barça: pior defesa da zona Champions

Se o Barcelona não demonstrar a sua magia na Champions League, se poderá dizer que a temporada foi um fracasso, Quique Setién não foi capaz de reconstruir a equipe e isso tem reflexos na defesa.

O conjunto azulgrana é o que mais sofreu gols entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Espanhol. 38 gols sofridos contra 34 do Sevilla, 26 do Atlético e 23 do Real Madrid.

Mesmo assim, a equipe da Cidade Condal tem o segundo melhor saldo de gols da competição atrás apenas do seu eterno rival.

Nem sequer Ter Stegen, um dos melhores goleiros do mundo, está no seu melhor nível. Seu final de campeonato não foi tão brilhante como em outros momentos. Para ser justo, todo o time do Barça caiu de rendimento após a retomada.