Nem todos no Barça se sentem seguros com a volta aos treinos

O Barcelona, ​​depois de passar nos testes COVID-19 sem casos positivos, retornará aos treinos nesta sexta-feira. Eles farão isso individualmente e após receberem um dossiê com todas as instruções precisas.

Precisamente, o dossiê levantou algumas inseguranças na equipe de Barcelona, ​​informou o 'AS'. Carles Naval, funcionário do clube, teve que esclarecer algumas dúvidas.

Os jogadores poderão entrar na cidade de Joan Gamper Sports em fases a cada 15 minutos e irão diretamente para o campo designado, já vestidos de casa e sem passar pelos vestiários.

Em nenhum momento pode haver mais de 12 pessoas por vez na Cidade Esportiva e seis no mesmo campo, mantendo a distância mínima permitida.

Mas, a fonte citada relata, o que é mais suspeito são as regras fora dos campos de jogo. É proibido receber visitas de quem não mora com eles, mesmo que tenham passado por fases de desescalonamento no território em que vivem.

Da mesma forma, recomenda-se que eles não saiam de casa a qualquer momento e que seja o próprio clube que entregue a comida às casas dos jogadores.