Nenê, perto de recorde artilheiro com o Fluminense: veja um raio-x dos gols

Quando Nenê chegou ao Fluminense, em 2019, poucos acreditavam que o veterano meia ainda poderia ser um dos nomes mais decisivos do futebol brasileiro. Mas 2020 chegou para surpreender, e é exatamente o que o camisa 77 vem fazendo do alto de seus 39 anos.

Em 34 jogos disputados nesta temporada, Nenê já marcou 19 gols (além de três assistências) e briga pelas artilharias do Brasil em 2020, assim como da Série A. O último deles foi em pênalti convertido sobre o Bahia, pela 15ª rodada do certame nacional, que sacramentou a vitória por 1 a 0 que coloca o Tricolor Carioca na 5ª colocação. Peça importantíssima na equipe treinada por Odair Hellmann, o meia-atacante está perto de alcançar recordes relevantes em sua carreira.

O mais próximo é o de estabelecer a sua campanha mais goleadora no Brasileirão. Com sete tentos em seu nome até aqui, Nenê está a dois de igualar o total de nove gols que marcou em 2015, quando ainda estava no Vasco. O “vovô”, como o próprio atleta brinca, participa pela sétima vez da Série A nacional.

O segundo recorde mais perto de ser igualado e ultrapassado é o de estabelecer sua temporada mais artilheira no futebol brasileiro. Em 2016, ainda pelo Vasco, foram 21 gols em 55 partidas – incluindo estadual, Copa do Brasil e a Série B daquele ano.

O ano mais goleador de toda a carreira?

A terceira marca, esta mais difícil, é a de fazer a sua campanha com o maior número de gols marcados. Até o momento, a melhor marca de Nenê é a da temporada 2011-12, quando acumulou 27 bolas nas redes pelo Paris Saint-Germain.

Do total de 19 gols marcados por Nenê até o momento, a maioria aconteceu através das jogadas de bolas paradas: foram nove pênaltis convertidos e dois gols em cobranças de falta.

O pé esquerdo, como já sabemos, é o preferido de Nenê e responde por 13 de todos os seus gols, sendo seis anotados com a perna direita. O jogador do Fluminense marcou 14 vezes estando dentro da área e cinco fora dela.

Considerando apenas o Brasileirão, única competição que resta para o clube das Laranjeiras, quatro dos sete gols marcados pelo veterano foram através de cobranças de pênaltis – todos eles com o pé esquerdo, sendo cinco dentro da área e dois de fora dela.

Até o momento, Nenê, o cérebro deste Fluminense, só falta marcar com a cabeça. Mas se continuar estufando os barbantes como está, a torcida tricolor já agradece.