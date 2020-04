Nervoso na estréia, Ansu Fati teve a camisa mal assinada

É curioso, mas parece que existe um procedimento dos jogadores para assinar as camisas. Isso deve ser feito atrás, não na frente do uniforme. Ansu Fati estava tão nervoso no dia de sua estréia, contra o Betis, que não indicou bem.

"Meu objeto especial é a camisa da minha estréia, assinada por todos. Fiquei tão nervoso que se assina por trás, mas escreveram na frente", disse o jovem, que não jogou por muito tempo naquele jogo, mas deixou lampejos de qualidade e depois não mostrou o lado correto da camisa para os colegas escreverem.

Sobre os meses que se passaram desde seu primeiro duelo, ele comentou: "Tudo aconteceu muito rapidamente, como um sonho. Eu tento aproveitar cada momento, agora em casa, que não posso sair, penso em como é incrível. É hora de ficar em casa e continuar trabalhando".

Sobre como está a quarentena, ele disse: "Sinto falta da rotina, de ver meus companheiros de equipe e de treinar todos os dias. Passo mais tempo na academia, jogando 'play' e assistindo a jogos. O treinador passa um plano todos os dias com os exercícios e estamos fazendo".

Collado e Araújo, outros jovens do clube, também participaram do vídeo em que Ansu Fati falou sobre seu dia de estreia: "Ver as ruas vazias e não ouvir ninguém é muito estranho", disse o primeiro. O segundo optou pela cozinha: "Fiz torta de cenoura".