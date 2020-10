Neto analisa mudança de estilo de jogo do Barça: "crescimento gradativo"

Em 18 de agosto, o Barcelona informou que seu goleiro titular teve uma operação bem-sucedida para acabar com os incômodos no joelho direito. Por isso, Ter Stegen é desfalque para os trabalhos do início da temporada.

O titular deve ficar de fora por até dois meses e meio. Essa era oportunidade que faltava a Neto após ter poucos minutos na campanha anterior, quando participou de apenas cinco jogos.

Após ser comandado por Ernesto Valverde e Quique Setién, o jogador brasileiro de 31 anos agora atua sob as ordens de Ronald Koeman, um técnico que veio da seleção dos Países Baixos para trazer um projeto renomado em peças e ideias.

Confira no vídeo acima, uma entrevista com Neto. Ele destacou a mudança de estilo da equipe, além da aceitação dos atletas dentro de campo neste começo da temporada de 2020/21.