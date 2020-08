VÍDEO: a apresentação de Neto Borges no Vasco

Neto Borges é o quinto reforço do Vasco da Gama para a disputa do Campeonato Brasileiro e das próximas fases da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O lateral-esquerdo vem do Genk, da Bélgica, e assinou contrato de empréstimo por um ano.

"Sou um lateral-esquerdo ofensivo, que corrigi e melhorei o aspecto defensivo nesses anos que atuei na Europa. Pude corrigir esses erros táticos e de duelo do 1x1. Acho que vou me adaptar bem ao clube, ao elenco e ajudar o Vasco a fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil", disse Neto no dia de sua chegada.

Confira o vídeo com a apresentação do novo reforço do Cruz-Maltino.