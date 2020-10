O Neto assumiu a titularidade do Barcelona devido a lesão de Ter Stegen. O goleiro brasileiro comentou a vitória do Barça diante do Celta por 3 a 0 mesmo com a expulsão de Lenglet.

"A equipe está crescendo, foi um jogo bastante complicado com um jogador a menos por muito tempo, mas acho que todos estamos de parabéns", disse o goleiro após a partida.

