VÍDEO: Neto exalta sequência como titular do Barcelona

Em 18 de agosto, o Barcelona informou que seu goleiro titular teve uma operação bem-sucedida para acabar com os incômodos no joelho direito. Por isso, Ter Stegen é desfalque para os trabalhos do início da próxima temporada e deve ficar de fora por até dois meses e meio.

Com isso, Neto recebeu a oportunidade que faltou após ter poucos minutos na campanha anterior, quando participou de apenas cinco jogos. Confira no vídeo acima, uma entrevista com o goleiro brasileiro de 31 anos. Ele destacou a mudança de estilo da equipe, além da sequência como titular da equipe no começo da temporada de 2020/21.