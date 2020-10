Neto fala sobre problemas internos do Barça: "não acho que seja hora de focar nisso"

Nesta segunda-feira, Neto Murara falou em coletiva de imprensa para discutir a estreia do Barça na Liga dos Campeões contra o Ferencvaros. Em sua aparência, o goleiro brasileiro quis focar exclusivamente no esporte mesmo sendo questionado sobre a polêmica sobre o corte salarial; assunto que ele tentou abordar superficialmente.

“Sobre o fax e essas questões internas, acho que temos que resolver aqui dentro e não acho que seja hora de focar nisso. Tem gente treinada para isso e nós somos gente treinada para jogar futebol. Estamos focados no jogo que temos pela importância que tem e pela responsabilidade que temos”, disse Neto.

Questionado sobre a sua discordância e qual o ponto que não os convence, voltou ao mesmo: "Se te responder, seria um pouco incoerente, porque tanto eu como todo o elenco estamos focados no jogo. É uma questão interna. Pessoalmente, cada um tem um ponto de vista nessa situação. Eu trabalho pensando dentro do campo e deixo esse assunto para as pessoas que estão qualificadas para isso”.

Em relação ao início da Champions League nesta temporada, ele estava animado. “O que esperamos é uma grande estreia e um bom resultado. Temos trabalhado para isso e espero que amanhã possamos mostrar tudo o que queremos e o que procuramos”, retrucou. Além disso, não pensa no Real Madrid: “Pouco tenho para falar do 'Clásico' e da LaLiga porque temos um jogo muito importante. Quando se trata da Liga dos Campeões precisamos de resultados em casa e depois virá o jogo de sábado. A expectativa é total, mas por enquanto o foco é na partida desta terça-feira”.

Sobre o Ferencvaros, ele advertiu: “Não só temos de aprender como são, mas temos de dar o nosso melhor em cada jogo. Respeitamos o Ferencvaros como todas as equipes, mas vamos lutar pelo resultado. Sei que ganharam de muito rivais para se qualificar".

A derrota para o Getafe suscitou muitas dúvidas, mas Neto pede paciência: “Perder ninguém gosta, não só eu, mas ninguém do time. O que temos que fazer é nos ativar, a sensação é que devemos focar no jogo e não nas sensações deixadas pelo último jogo porque no final o futebol é muito rápido. O importante é continuar trabalhando. O treino tem sido muito positivo”.

Havia também nomes próprios, a começar por Philippe Coutinho: “Em primeiro lugar, fico feliz por ter um amigo como ele de volta ao elenco e dando qualidade. Ele mostrou o nível que tem, voltou muito animado, não só pelo clube em que estamos, mas também pelo título que conquistou. Ele nos dará muita qualidade e motivação".

Quanto a Ter Stegen, o assunto passou por ele. O brasileiro está pensando em sair se o alemão renovar? “O meu objetivo é treinar e trabalhar para convencer o treinador”, disse, e afirmou que a sua adaptação à posição foi “rápida”: “Cada um tem coisas a provar e esta é uma partida importante em que tenho a oportunidade de mostrar outra vez meu potencial".

Por fim, perguntaram a Neto sobre Antoine Griezmann: “Vejo-o bem, como sempre. Sabemos como é essa profissão, que nem sempre as coisas saem como se espera, mas a temporada é longa e tenho certeza que ele vai nos dar muito".