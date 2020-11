Neto falha e Rioja abre o placar para o Alavés

O Alavés recebeu o Barcelona neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, e saiu na frente graças a um erro grave dos visitantes.

Aos 31 minutos de bola rolando, a atuação do time de Ronald Koeman foi prejudicada por uma falha do goleiro Neto ao receber a bola recuada de Piqué.

O brasileiro não conseguiu dominar e Rioja, que estava atento, aproveitou para roubar a bola e empurrar sem dificuldades para o fundo do gol.

O erro garantiu a vitória parcial do Alavés até o intervalo da partida e aumentou a preocupação do técnico do Barcelona, que retornou ao vestiário correndo o risco de sofrer a terceira derrota seguida no Campeonato Espanhol.