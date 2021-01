Neuer bater recorde de Kahn em goleada do líder sobre o lanterna

Com gols de Robert Lewandowski, Thomas Müller (duas vezes) e David Alaba, o Bayern de Munique goleou o Schalke 04 neste domingo por 4 a 0.

Além de aumentar a distância na liderança isolada do Campeonato Alemão, a partida serviu para Manuel Neuer quebrar um recorde que pertencia a Oliver Kahn.

O atual jogador da equipe Bávara estava empatado com o ex-goleiro, mas com o duelo deste fim de semana chegou a 197 jogos sem sofrer gols com o Bayern.

Kahn precisou disputar 557 partidas para chegar ao antigo recorde, enquanto Neuer teve que entrar em campo apenas 443 vezes.

Com a vitória goleada, o Bayern de Munique chegou a 42 pontos e abriu sete de vantagem para o Red Bull Leipzig, vice-líder.

Grande favorito ao rebaixamento, o Schalke 04 é o lanterna da competição, com sete pontos em 18 jogos (uma vitória, quatro empates e 13 derrotas).