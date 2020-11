Neuer comemora sua 400ª partida garantindo um ponto para o Bayern

Desta vez, Lewandowski não apareceu para conquistar os três pontos do Bayern de Munique, mas sim Manuel Neuer, em seu 400º jogo com os bávaros, garantindo à equipe de Hansi Flick um empate (1-1) contra o complicado Werder Bremen.

Depois de dois jogos consecutivos marcando antes da Data FIFA, o atacante polonês não encontrou o caminho para o gol. Pavlenka e seu Werder negaram, ficando tudo em empate: cinco lideres consecutivas, todas de 1 a 1, desde 17 de outubro.

Enquanto isso, os bávaros interromperam sua dinâmica de vitórias, que contuava apesar de alguns altos e baixos, desde a derrota por 4 a 1 no Hoffenheim, em 27 de setembro. E como dizemos, Neuer teve que aparecer para salvar aquele ponto que garante a liderança independentemente do que o RB Leipzig faça.

O primeiro golpe foi dado pelo Werder Bremen, num chute lateral mal defendido pelo Bayern. Sargent venceu a disputa com Kimmich, pisou na área e tocou para a chegada de Eggestein na segunda linha, entre Goretzka e os zagueiros.

Surpresa, a equipe de Munique tentou se recompor no segundo tempo e conseguiu empatar na hora do jogo, em uma cobrança de falta curta que Goretzka colocou em direção à cabeça de Kingsley Coman no segundo pau.

Mas o Werder Bremen poderia sair com os três pontos, se não fossem as duas intervenções de Neuer. Um primeiro para parar Sargent, que chutou quase na pequena área, e outro para parar o norte-americano aos 86 minutos, em um chute da esquerda que o goleiro pegou.