Neuer explode contra o Bayern de Munique

A relação entre Bayern de Munique e Manuel Neuer desandou há algumas semanas. E a medida em que os detalhes vão sendo conhecidos, mas a coisa vai ficando pior. O novo capítulo vem com as declarações do jogador ao 'Bild'.

"Esse tipo de coisas não reconheço no Bayern. Sempre considerei importante trabalhar de maneira confidencial com a diretoria, com a mesma lealdade com a que me comporto com o clube na minha função de jogador e capitão. Se agora são divulgados detalhes de forma intencional, isso tem que ver com apreço", disse.

Diante disso, uma renovação entre o clube e o jogador parece bastante complicada. "Não quero apontar culpados. O círculo de pessoas é limitado", completou o goleiro.

Neuer aproveitou para falar sobre Nübel: "É um bom goleiro, sem dúvidas. Vendo desde a perspectiva do clube, entendo a contratação, embora já tenhamos um grande reserva. Seria titular em muitos clubes", concluiu.