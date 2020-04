Neuer, indignado com os vazamentos sobre sua renovação

O goleiro Manuel Neuer está chateado com os vazamentos que surgiram na mídia sobre suas negociações para renovar com o Bayern, o que pode ameaçar seu bom nome, segundo reportagens do jornal de Munique 'Süddeutsche Zeitung'.

O jornal de Munique refere-se, em primeiro lugar, a uma informação publicada na revista 'Sportbild', segundo a qual o agente de Neuer, Thomas Kroth, teria pedido ao capitão do Bayern e da Seleção Alemã um salário anual de 20 milhões de euros.

Embora esse valor não seja totalmente extraordinário na equipe do Bayern - diz-se que Robert Lewandowski ganha mais - é algo que esses momentos podem provocar rejeição pelos fãs e pela opinião pública.

Já no início do ano, houve ventos de crise depois que uma conversa entre Neuer e o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salhamidzic, foi vazada na mídia.

Nessa conversa, de acordo com as informações divulgadas, Neuer se recusou a ceder minutos em alguns jogos a Alexander Nubel, que chegará ao Bayern na próxima temporada e deve estar preparado para ser o titular no futuro.

Outro detalhe divulgado pela imprensa são as alegadas diferenças entre Neuer e Bayern sobre a duração do novo contrato.

A discussão sobre a renovação já recebeu ataques e críticas de Neuer. O ex-internacional Lothar Matthäus, por exemplo, disse que o goleiro deve lembrar que a gratidão não é uma via de mão única e que o Bayern foi fiel a ele durante a lesão que o deixou fora dos campos por quase uma temporada inteira.

Matthäus também lembrou que o Bayern havia fechado posições em torno de Neuer quando Marc André ter Stegen admitiu seu desejo de aliviá-lo como titular da seleção alemã.

De acordo com uma pesquisa da revista 'Kicker', mais de 70% dos fãs consideram que o Bayern não deve ceder às reivindicações de Neuer.

Neuer, 34, tem contrato com o Bayern até 2021. O clube teria oferecido uma renovação até 2023, mas Neuer quer um novo contrato por cinco anos, segundo a mídia.