Newcastle continua de olho em jogadores do Barcelona

O Barcelona sabe que terá que vender para equilibrar o orçamento e poder buscar algumas contratações importantes para a próxima temporada.

Sendo assim, o Newcastle é aparece como o aliado perfeito. Com a mudança de proprietários do clube, o potencial econômico dos ingleses aumentará consideravelmente, chegando a um patamar que permite ir atrás de jogadores de um nível acima do que sua torcida está acostumada a ver.

Em meio a esse contexto, nas últimas horas, surgiram rumores sobre o interesse em Carles Aleñá e Philippe Coutinho. O brasileiro é lembrado como um jogador importante na Premier League, onde atingiu seu auge. Agora, seria o momento de retomar seu melhor futebol após não confirmar as expectativas no Barcelona e no Bayern de Munique.

Segundo o jornal 'Mundo Deportivo', a chegada de Mauricio Pochettino ao time da Premier League seria mais um incentivo para a contratação de Coutinho. O argentino, que já teve boa impressão do meia-atacante no Espanyol, gostaria de poder contar com ele novamente se assumir o Newcastle.