Newcastle dá um aviso ao Tottenham e ao PSG

O ponta direita Saint-Maximin está fazendo uma ótima temporada no Newcastle. Isso o levou à vitrine mundial.

Tottenham e PSG estariam seguindo de perto o craque. Steve Bruce está ciente do interesse que seu jogador pode despertar e não demorou muito para que ele fechasse as portas e, de passagem, envioasse um aviso aos pretendentes de Saint-Maximin.

"Não há chance dele sair, nenhuma. Não colocaremos um preço em Saint-Maximin", disse ele em declarações coletadas pelo 'Daily Mail'.

Porque o ponta é imprescindível. "Ele é provavelmente um dos jogadores mais valiosos da Premier. Ele tem qualidades únicas", afirmou.

Steve Bruce, porém, reconheceu que teve seus altos e baixos com o jogador. "Houve momentos em que perdi a paciência com ele. Você precisa lembrá-lo de certas coisas de tempos em tempos. Mas ele adora futebol, ele é como uma criança em um quintal com a bola. Jogadores com talento natural são assim", concluiu.