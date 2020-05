Coutinho, protagonista do novo projeto do Newcastle

O Barcelona pode encontrar um aliado no Newcastle United, que deve passar por uma revolução e grande injeção de dinheiro. 'The Telegraph' afirma que o clube da Premier League está pronto para investir por Philippe Coutinho.

Ao contrário do Bayern de Munique, no caso de Newcastle, Coutinho seria comprado pelos ingleses. As informações do jornal britânico garantem que Rafa Benítez seria o principal apoiador dessa contratação. Caso se confirme o esperado retorno do treinador espanhol ao Newcastle, o principal alvo seria o brasileiro.

Coutinho não seguirá no Bayern de Munique, que já confirmou a decisão de ter deixado passar a data para efetivar a opção de compra.

Clubes como Manchester United, Arsenal e Chelsea também são citados pela imprensa inglesa como interessados, mas nenhum parece estar tão disposto a fazer um esforço econômico nessa operação.

Coutinho não é a única opção que o clube britânico deseja. 'The Telegraph' garante que John Stones e Edinson Cavani estão entre os nomes estudados.

No momento, Coutinho tenta se recuperar para ser uma peça importante nos planos do Bayern. O brasileiro passou por uma cirurgia no tornozelo e começou a treinar, embora sozinho.