Newcastle, interessado em meia do Aston Villa

A diretoria do Newcastle está muito atenta a todos os detalhes que estão acontecendo no mercado de transferências de verão, uma janela de transferências na qual o clube espera conseguir um jogador de qualidade para o meio-campo.

E, de acordo com o jornal 'Sun', já teria conseguido. Trata-se do meia escocês John McGinn, que aos 25 anos já passou por equipes como St. Mirren, Hibernian e Aston Villa, onde está atualmente.

De fato, com o time da Premier League, ele acumula em apenas uma temporada e meia 72 partidas oficiais disputadas, além de dez gols, números que chamaram a atenção do time de Steve Bruce, que ficaria feliz em tê-lo no próxima temporada.

É claro que Newcastle terá que abrir a carteira, já que o preço avaliado do internacional escocês, com um contrato no Aston Villa até meados de 2024, é de cerca de 33 milhões de euros.