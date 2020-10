Ney Franco demitido: quem será o novo técnico do Cruzeiro na Série B?

Ney Franco foi demitido do cargo de treinador do Cruzeiro. Após o empate com o Oeste, que amarga a última colocação da Série B do Brasileirão, o treinador deixa o time de Belo Horizonte com apenas duas vitórias em sete jogos, além de quatro derrotas e um empate.

O Cruzeiro ainda não buscou nomes para o comando, e será assumido interinamente pelo auxiliar técnico Célio Lúcio. O presidente Sérgio Santos Rodrigues afirmou que a equipe já trabalha para encontrar um substituto.

Após a curta passagem pelo Cruzeiro, Ney Franco agradeceu a oportunidade de dirigir a equipe. Essa foi sua segunda passagem pelo clube, onde também passou pelas categorias de base.

“Quero deixar meu agradecimento ao presidente Sérgio e toda diretoria de futebol. Aos jogadores, funcionários que estavam no dia a dia do departamento e todos os torcedores que nos apoiaram. Fico na torcida para que o Cruzeiro saia dessa situação e tenha muito sucesso sempre. Deixo também meu muito obrigado aos jogadores, que se empenharam e trabalharam muito, infelizmente os resultados não vieram".

O nome de Lisca desponta como o favorito para assumir o Cruzeiro, segundo o GloboEsporte. Atualmente no América Mineiro, o treinador tem um "pacto" para permanecer no clube, com o objetivo de levá-lo até a primeira divisão do Brasileirão, além de uma multa de R$ 350 mil no caso da quebra de contrato. O trunfo do Cruzeiro para a negociação é Paulo Assis, diretor executivo do clube que trabalhou como superintendente no América, ao lado de Lisca.

Entre os nomes disponíveis no mercado, se destaca Ramon Menezes, recentemente demitido pelo Vasco. Além da boa largada no Brasileirão comandando o Cruzmaltino, o treinador também tem ligação com o clube de Minas, onde jogou de 1989 até 1993.

Outro nome de peso seria o de Luiz Felipe Scolari, desempregado desde setembro do ano passado, quando foi demitido pelo Palmeiras. Mais do que a carreira vitoriosa, Felipão é identificado com o clube, onde foi campeão da Copa Sul-Minas em 2001. Apesar disso a contratação não deve ser fácil, devido aos altos custos envolvidos e a situação financeira delicada do Cruzeiro.

Por fim, outros nomes disponíveis no mercado são Thiago Larghi (demitido recentemente do Goiás), Cristovão Borges e Alberto Valentim (ambos sem clube desde fevereiro), Oswaldo de Oliveira (demitido pelo Fluminense em setembro de 2019) e Paulo Roberto Falcão e Celso Roth (parados desde 2016).

O próximo confronto do Cruzeiro será contra o Juventude, na próxima sexta (16). A equipe do Rio Grande do Sul ocupa a parte de cima da tabela, vindo de uma sequência de três partidas sem derrotas, com duas vitórias e um empate.