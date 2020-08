Treinador do Goiás ressaltou que adotou uma postura mais defensiva no primeiro tempo da partida contra o Athletico pelo pouco tempo de treinamento de sua equipe ao longo da semana. Ney Franco espera receber o retorno de alguns atletas, que ficaram de fora da estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo duelo na competição, contra o Palmeiras.