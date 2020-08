Ney Franco avalia derrota do Goiás na estreia pelo Brasileirão

Após não entrar em campo em função dos casos positivos para coronavírus, o Goiás estreou com derrota no Campeonato Brasileiro. Em visita ao Athletico Paranaense, a equipe de Ney Franco foi derrotada por 2 a 1.

Em entrevista coletiva depois da partida, o treinador do Esmeraldino comentou o resultado e o desempenho de seu grupo na Arena da Baixada. Para ele, há pontos positivos a serem observados em meio a tantas dificuldades vividas nos últimos dias.

“Além de todos os problemas que passamos durante a semana, estamos falando de uma equipe que está há cem dias sem fazer um jogo oficial também. Jogar aqui é muito difícil, ainda mais sem ritmo de jogo, contra um Atlético que vinha jogando o estadual e o Brasileiro também. No próximo jogo, acho que dá pra gente jogar um pouco mais pra cima, embora seja o Palmeiras lá em São Paulo. Hoje, o comportamento recuado do primeiro tempo foi circunstancial, pois não podíamos sair do primeiro tempo perdendo por 2 ou 3 a 0 para o Athletico”, afirmou o técnico.

Ney Franco ainda citou as mudanças feitas no posicionamento ao longo do jogo diante dos paranaenses e justificou as dificuldades iniciais.

“No primeiro tempo era normal ter uns probleminhas de ajuste na equipe devido ao pouco tempo que tivemos para treinar esse time pra essa partida. No intervalo, mudamos o posicionamento nosso, colocamos o Vitor Andrade pra trabalhar um pouco mais por dentro e o Bessa com uma maior liberdade para armar e o time deu uma crescida, mas foi um jogo extremamente difícil. Embora a gente não tenha saído daqui com a vitória, nos dá o caminho para aproveitamento de novos atletas”, completou.

Na próxima rodada, o Goiás enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque. A partida está marcada para às 21h30 do sábado.