Treinador do Goiás aguarda pelo retorno de parte dos jogadores que estão fora da equipe após serem diagnosticados com covid-19 para o duelo diante do Fortaleza na próxima quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Segundo o treinador, reforços de quem está fora será importante por conta do desgaste físico de quem atuou contra Athletico e Palmeiras.