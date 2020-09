Ney Franco volta ao Cruzeiro após 16 anos

Após 16 anos, Ney Franco retorna à Toca da Raposa para ser o treinador do Cruzeiro. Entre 2002 e 2004, o comandante trabalhou nas categorias de base do clube e chegou a dirigir o time principal em jogos isolados, como interino. Agora, ele terá o desafio de levar o Cruzeiro de volta à Série A do Brasileirão.

Será o primeiro trabalho efetivo do técnico de 54 anos no "clube que o revelou". Em 2002, o Cruzeiro fechou uma parceria esportiva e econômica com o Ipatinga, clube do interior de Minas Gerais, e Ney Franco foi o escolhido para comandar o time em 2004.

Pelo acordo, o Ipatinga pagava 30% dos salários dos jogadores de seu elenco e o Cruzeiro os outros 70%. Caso acontecesse a venda de alguns desses atletas, o clube do interior receberia 20% do valor e o clube da capital 80%. Além disso, o Cruzeiro tinha a preferência na contratação dos jogadores do time do Vale do Aço que não faziam parte da parceria.

Com esta parceria, muitos jovens jogadores das categorias de base cruzeirense foram para o Ipatinga. Como Ney Franco já conhecia esses atletas, Zezé Perrella (então presidente do Cruzeiro) e Itair Machado (na época presidente do Ipatinga), confiaram no jovem comandante. O Ipatinga foi o primeiro clube profissional o treinador.

Entre 2004 e 2006, o time de Ipatinga ganhou destaque não só em Minas Gerais, mas no país todo. Em 2005, o Tigre foi campeão estadual, vencendo justamente o Cruzeiro na decisão. Em 2006, voltou à final do Camepeonato Mineiro, mas ficou com o vice-campeonato, perdendo a decisão para o Atlético.

Ainda em 2006, o Ipatinga surpreendeu e chegou às semifinais da Copa do Brasil, eliminado pelo Flamengo. Porém, o reconhecido do bom trabalho de Ney Franco o levou justamente para o Rubro-negro antes da decisão do torneio nacional. Ney Franco conquistou o título contra o Vasco.

Cerca de 14 anos depois, o Cruzeiro está em uma situação inédita em sua história. Na primeira disputa da Série B, a Raposa está apenas na 17ª colocação, na zona de rebaixamento para a terceira divisão. O clube foi punido pela Fifa com a perda de pontos e não pode contratar reforços, também por punição.

Demitido do Goiás no fim de agosto, Ney Franco assume o Cruzeiro após a demissão de Enderson Moreira. O planejamento cruzeirense é que o novo treinador comande o time já nesta sexta-feira, 11, no duelo contra o Vitória, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela nona rodada da Série B.

Ney Franco tem experiência na segunda divisão. Em duas oportunidades ele conseguiu subir da Série B: em 2010, foi campeão do campeonato com o Coritiba; em 2018, levou o Goiás de volta à Série A.