VÍDEO: Técnico do Goiás vê necessidade de fazer ajustes ofensivos

No último sábado, o Goiás enfrentou o Cuiabá em seu último teste antes da volta do Brasileirão. A equipe de Ney Franco jogou mal e acabou perdendo de 2 a 0, com gols de Auremir e Jenison.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico sobre o amistoso, comentando a necessidade em reforçar o ataque da equipe para poder lutar pelo título do Campeonato Brasileiro.

O Goiás estreiará no Brasileirão no dia 9 de agosto, contra o São Paulo.