Torcedores se empolgam com estreia de Neymar na Champions

O PSG faz sua estreia na Liga dos Campeões 2020/21 nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), contra o Manchester United. E como não poderia ser diferente, todos os fãs de Neymar estavam ansiosos para vê-lo em campo novamente pela Champions, principalmente após o craque ter chegado à final da última edição da competição. E a empolgação foi tanta que a #NeyDay (Dia de Neymar) tomou conta das redes sociais.

A grande expectativa dos torcedores para esta temporada é que o PSG finalmente conquiste o tão sonhado título da Champions League e, claro, com os gols e dribles de Neymar comando.

Mesmo com um dos elencos mais estrelados da Europa, o Paris colecionou nos últimos anos diversas eliminações precoces e traumáticas na Liga dos Campeões. Nas duas últimas temporadas, Neymar, lesionado, não pôde estar em campo em partidas decisivas e, nas duas ocasiões, os franceses terminaram eliminados.

E em uma dessas derrotas o algoz do PSG foi justamente o Manchester United, que será o adversário desta terça-feira. Por isso, os fãs do craque esperam ver Neymar mais 'online' do que nunca para dar o troco nos Red Devils pela eliminação de 2018/19.

Já na temporada passada, com Neymar saudável e dentro de campo, o PSG deixou para trás as derrotas dos últimos anos e chegou na primeira final de Liga dos Campeões de sua história. Em cada um dos duelos eliminatórios, o craque brasileiro também tomou conta das redes sociais com seus penteados, músicas, figurinos e, claro, com seu bom futebol.

Mas apesar de suas grandes atuações contra Borussia Dortmund, Atalanta e RB Leipzig, o camisa 10 não conseguiu fazer o Paris derrotar o Bayern de Munique na final. Quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0, o camisa 10 teve uma grande chance de marcar, mas parou nos pés de Neuer. No segundo tempo, os alemães abriram o placar e não deixaram escapar a chance de levar mais uma “orelhuda”.

Agora, os torcedores do PSG esperam ansiosos para que a sina finalmente termine e que Neymar, Mbappé e cia. levem o tão sonhado troféu para Paris. Até lá, cada partida de Neymar na Champions League será oficialmente #NeyDay.