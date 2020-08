Neymar aparece nas redes sociais após derrota na final

O Paris Saint-Germain perdeu por 1 a 0 na final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, em um duelo em que Neymar, a grande estrela da equipe francesa, não conseguiu levar seu time a conquistar a 'Orelhuda'.

O camisa '10' havia feito uma competição extraordinária, mas suas pequenas amostras de qualidade no duelo decisivo não foram suficientes para conquistar o título mais desejado na capital francesa.

Após a dolorosa derrota, o craque brasileiro mostrou o rosto nas redes sociais em que está sempre muito ativo e publicou uma imagem em que é visto chorando no banco após o desfecho desta final.

Além disso, Neymar colocou na legenda uma mensagem bíblica na qual quis refletir que sua devoção e fé, apesar da dor da derrota, permanecem intactas e o farão se levantar para enfrentar seu próximo desafio.

“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7”, escreveu o brasileiro no Instagram. Da mesma forma, no Twitter, ele lançou uma mensagem em que parabenizou seu rival. “Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês e PARABÉNS ao BAYER”, disse.