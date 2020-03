Neymar aproveita quarentena para pegar pesado na musculação

Apesar do fato de o coronavírus ter parado completamente a competição na França, Neymar continua se preparando para a possível retomada do futebol no país.

O atacante do Paris Saint-Germain compartilhou uma imagem em suas redes sociais, na qual ele pode ser visto pegando pesado na academia.

A estrela brasileira quer estar no topo e, devido à crise do coronavírus, ele aproveita para malhar em casa.

Neymar também aproveitou sua publicação para conscientizar a todos sobre a luta contra o famoso COVID-19.

E é que o camisa 10 do PSG acompanhou a foto, publicada em seu perfil no Twitter, com '#CoronaOut'.