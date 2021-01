Neymar, que chegou ao PSG em 2017, entrou em campo contra o Montpellier no último dia 22/01 e chegou na incrível marca de 100 jogos pelo PSG. O brasileiro ainda marcou um dos quatro gols da vitória por 4 a 0.

No vídeo acima, você confere alguns dos lances geniais do brasileiro com a camisa da equipe francesa.