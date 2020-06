Neymar chegará a tempo

Neymar estará no primeiro treinamento do Paris Saint-Germain após a parada forçada pela pandemia. Segundo o jornal 'L'Équipe', o atacante chegará a tempo de cumprir a quarentena de sete dias que o governo francês exige por vir do Brasil.

Como muitos colegas, o jogador deixou a capital francesa no meio da pandemia para viver esse período com seus parentes. O coronavírus causa grandes problemas no país sul-americano, levando o governo francês a impor isolamento àqueles que chegam de lá.

Isso faz Neymar ter que chegar a Paris antes da próxima segunda-feira para estar disponível para Tuchel no primeiro treinamento, marcado para uma semana depois.

Conforme a publicação do jornal francês, o craque cumprirá a solicitação do PSG e chegará à Europa durante este fim de semana, a tempo de passar a quarentena em sua casa, para completar sua preparação individual antes de se juntar aos companheiros de equipe.