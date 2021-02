Neymar, com uma recuperação indo de vento em popa

A recuperação de Neymar está indo de vento em popa. O craque brasileiro, que sofre por conta dos adutores, treinou sozinho nestes dias com muita carga física para estar na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Barcelona.

O roesto das partidas, as correspondentes à Ligue 1, também são transcendentais, mas há que ter em conta que a 'Orelhuda' é um dos grandes objetivos do PSG. Ter uma das melhores armas do seu projeto no campo parece muito importante.

Mauricio Pochettino, seu técnico, falou do estado do craque em entrevista coletiva: “Neymar continua o trabalho de acordo com o plano estabelecido pela equipe. Ele treinou bem fisicamente. Fez alguns exercícios, está de bom humor, e está dentro os prazos fixados para a sua recuperação”.

Perante tal baixa, poderá ter de recorrer a jogadores jovens: "No Tottenham, Southampton e Espanyol, usei jovens nos treinos. Ajuda a transmitir esta identidade do clube. Por enquanto, com o COVID-19 e a final do campeonato Sub-19 é difícil convocar muitos. Mas, no futuro, vamos querer usar e trabalhar com os jovens”.

Sobre não contar com Verratti, garantiu: "Nos faltou frescor e criatividade nos últimos metros contra o Monaco. O Monaco fez um jogo defensivo muito bom. Temos alternativas com a ausência de Verratti e Paredes. Os jogadores que vão estar em campo vão estarão à altura e as soluções serão encontradas".

Qual será a tática contra o Dijon? "Icardi e Verratti serão desfalques neste sábado. Treinamos e trabalhamos em várias opções para o jogo contra o Dijon. Amanhã vamos decidir qual é a melhor opção e a melhor organização para vencer".

O treinador também confirmou que pode usar Rafinha para substituir Verratti e falou da briga pelo primeiro lugar na Ligue 1: “Nosso ranking é realidade. Logicamente, queremos vencer o campeonato e, para isso, temos que vencer o maior número de partidas para estar à frente do resto nesta corrida pelo título".