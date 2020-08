Neymar completa três anos de PSG de olho em auge com a Liga dos Campeões

Há três anos, a maior contratação da história do futebol se concretizava. Neymar era anunciado pelo PSG após o clube francês desembolsar 222 milhões de euros para ter o brasileiro. Hoje, o camisa 10 tenta alcançar o protagonismo máximo do time, na reta final da Liga dos Campeões.

O projeto do PSG ao contratar o atacante era chegar ao título da competição europeia. Porém, até a atual temporada, Neymar não tinha conseguido levar o clube além das oitavas de final. Agora, o clube está a três partidas do título da Liga dos Campeões, que será decidido em Lisboa.

Na reapresentação pós-confinamento, Thomas Tuchel afirmou que Neymar está com a cabeça boa e o brasileiro chega com moral após dois títulos nacionais. O PSG venceu a Copa da Liga Francesa e a Copa da França.

Para alcançar a tão sonhada Liga dos Campeões inédita para o PSG, o brasileiro não deve ter a companhia de Mbappé no duelo nas quartas de final, contra a Atalanta no dia 12 de agosto.

Três anos de gols, lesões e polêmicas

A trajetória de Neymar no PSG tem sido muito irregular. Em todas as janelas de transferências desde que foi contrado, especula-se a saída do craque. O Barcelona, ex-clube do jogador, é o time mais citado como possível destino para o brasileiro.

O camisa 10 do clube francês, inclusive, já se negou a jogar pelo PSG pois estava conversando com o Barça. Com o fracasso da negociação, Neymar voltou ao Paris Saint-Germain e foi recebido pelos torcedores com muitas vaias, xingamentos e protestos.

Dentro de campo, porém, o desempenho do atacante é bom. Em 82 jogos nestes três anos, Neymar soma 70 gols e 39 assistências. Já são oito títulos com a camisa do time parisiense, todos nacionais.

Além das polêmicas fora de campo, as lesões também atrapalham o desempenho do brasileiro no time. Segundo o site Transfermarkt, Neymar já perdeu 62 jogos do PSG por lesão, incluindo jogos importantes do clube na Liga dos Campeões.

As polêmicas e as lesões afastaram o jogador de um grande sonho: vencer a Bola de Ouro. Agora, sem Cavani e Mbappé, Neymar busca o protagonismo absoluto no PSG e tenta ajudar o clube a conquistar o título europeu e se firmar, novamente, no topo do futebol mundial.