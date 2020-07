Neymar compra cobertura por R$ 4,7 milhões

Neymar pode ter vários problemas, mas a falta de dinheiro já não é um deles. O craque do PSG é um dos mais bem pagos do mundo e os seus investimentos só crescem.

A sua última aquisição, de acordo com o jornal 'Lance' foi uma cobertura em prédio localizado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O craque teria comprado o imóvel ainda na planta pela bagatela de R$ 4,7 milhões.

Trata-se do edifício residencial mais alto da América Latina, com 81 andares que atingem os 275 metros do altura. Cada apartamento tem 257m2 de área privativa, quatro suítes, vista para o mar, espaço gourmet, cozinha semi-integrada, lavabo, área de serviço e dependência de empregada.