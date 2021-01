Neymar de volta a França "para alegria de uns e tristeza de outros"

O astro brasileiro, Neymar deixou a sua mansão no sábado e ambarcou em um avião particular com destino a França para se reapresentar ao Paris Saint-Germain após uns dias livres.

"Para a alegria de uns e tristeza de outros. Voltando para casa. FR (França)", publicou em tom irônico após toda a polêmica envolvendo a sua festa de final de ano.

A festa, que segundo a imprensa contou com 500 convidados e custou cerca de quatro milhões de reais, foi para umas 150 pessoas, na maioria familiares e amigos próximos do jogador e cumprindo "todos os protocolos sanitários", de acordo com a empresa que organizadora do evento.