Neymar no Barcelona? 'Mais fácil Messi no PSG', diz agente

A possibilidade do retorno de Neymar ao Barcelona parece cada vez mais distante. O agente do atacante, Wagner Ribeiro, considera esta possibilidade como "muito difícil" e, em entrevista à Placar, ele afirmou que o jogador está feliz, dentro e fora dos gramados.

"Hoje, sem nenhuma dúvida, é mais fácil o Messi ir para o PSG do que o Neymar voltar ao Barcelona. O Messi e o Cristiano Ronaldo. Estou falando sério, não dá para duvidar do poder econômico do Catar", disse Ribeiro.

O bom momento de Neymar é contatado de diversas maneiras. O brasileiro nunca esteve tão perto de ser eleito o melhor jogador do mundo e pode ser campeão da Liga dos Campeões como grande protagonista do PSG.

Contrastando com o início da temporada, quando ele queria deixar o Paris Saint-Germain, Neymar agora quer ficar, como confirmou Ribeiro: "Houve um momento em que ele estava triste por causa das lesões. Nessa época ele estava propenso a sair, a voltar para o Barcelona ou ir para o Real Madrid. Hoje não, dá para notar a alegria dele".

"Eu brinco com ele: morando na cidade luz, onde todos querem passear, desfrutando da culinária francesa, morando em uma bela casa, com os amigos e familiares perto, jogando em um dos melhores clubes, com tudo que uma pessoa precisa e gosta… Que motivo ele teria para deixar o PSG hoje?", completou o agente.

O PSG de Neymar entra em campo no próximo domingo, 23, na grande final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique.