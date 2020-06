Neymar de volta ao PSG: quais são os objetivos do brasileiro?

Em seu último jogo pelo PSG, Neymar chamou a responsabilidade: liderou a vitória do clube francês sobre o Borussia Dortmund por 2 a 0, eliminou os alemães de virada e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões. Agora, retorna com mais que um objetivo - uma obsessão de vencer a maior competição de clubes da Europa.

Contra a equipe de Haaland, Sancho, Brandt e cia, a fúria do brasileiro se fez presente: depois de eliminar os rivais, o craque reuniu o elenco dos parisienses para, em conjunto, provocar o norueguês e comemorar a classificação. O sonho de vencer a Champions é compartilhado tanto pelo clube, que vê o torneio como a etapa final da consolidação da marca PSG no planeta, quanto pelo atleta, que deseja sair campeão da competição como grande protagonista.

O problema é que esta edição da Liga dos Campeões terá um desfecho incomum . O formato da competição será ajustado, devido a pandemia: quartas e semi finais serão disputadas em jogos únicos e todas as partidas serão jogadas em Lisboa , sem público nos estádios, como anunciou a Uefa nesta quarta-feira (17).

Esta retomada da Champions acontecerá à partir do dia 7 de agosto. Ou seja: Neymar e o PSG terão que encarar a maratona de partidas do torneio sem terem jogado antes pela Ligue 1, ao contrário de seus rivais diretos na briga pelo título, cujas ligas nacionais já retornaram ou ainda vão voltar .

O clube francês deve voltar aos treinamentos nesta próxima segunda-feira (22), e pode ter alguns poucos testes antes de jogar as partidas decisivas da Liga dos Campeões: segundo o jornal Le Parisien, as finais tanto da Copa da França quantod a Copa da Liga Francesa devem acontecer no final de julho. O Paris Saint-Germain disputa o título de ambas as competições.

E Neymar parece mais focado do que nunca para o desafio: de acordo com o L'Equipe, o brasileiro retornou à França com três quilos a menos e em condição física ideal, mostrando que seus treinos durante a quarentena deram resultado .

Enquanto velhos ícones do PSG como Thiago Silva e Edinson Cavani estão prestes a deixar o clube , o craque vai ganhando seu espaço como um dos jogadores que defendem a equipe francesa faz mais tempo, buscando completar a obsessão que compartilha com os parisienses: ser o melhor do mundo.