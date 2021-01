Neymar debocha de suposta festa para 500 convidados

Neymar utilizou as redes sociais para divulgar imagens de como foi a sua festa de Réveillon e aproveitou para ironizar a notícia de que ele estava organizando uma festança e incumprindo as normas de prevenção contra a COVID-19.

"Decoração maravilhosa feita por essa linda, cheirosa. Jantarzinho de casa, com distanciamento social entre as cadeiras e não é para 500 pessoas, tá?", disse o craque.

Em outro storie o camisa '10' do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira escreveu: "Distanciamento social ok, testes ok, família e amigos ok, 500 pessoas negativo".

A suposta festa de Neymar já causava polêmica antes mesmo de acontecer, já que o Brasil é um dos países mais castigados pelo novo coronavírus, com mais de 190 mil mortos e 7,5 milhões de contagios.