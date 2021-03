Neymar desfalca PSG contra o Barça e a "Maldição" do aniversário da irmã se repete

Neymar não estará presente no confronto entre PSG x Barcelona nesta quarta-feira (10), no Parque dos Príncipes. O jogador não se recuperou integralmente da lesão na coxa e o clube francês não quer correr riscos colocando o brasileiro em campo sem condições. Com a decisão, o camisa 10 volta a não atuar no aniversário de sua irmã, Rafaella, que completa 25 anos na quinta-feira (11).

Fora de combate desde o dia 10 de fevereiro, quando se machucou no jogo contra o Caen, na Copa da França, a previsão inicial de recuperação era de aproximadamente um mês. Neymar já voltou a treinar com os companheiros, mas o PSG não quer arriscar colocá-lo em campo contra o Barcelona e ver a lesão voltar a se agravar.

"Neymar Jr retomou os treinos parciais com o plantel na semana passada e dará continuidade ao trabalho de recuperação individual. Um novo ponto será feito nos próximos dias", comunicou o Paris Saint-Germain na manhã desta terça-feira (9). Sergio Rico, Juan Bernat e Moise Kean são outros desfalques da equipe francesa.

No jogo de ida, o PSG goleou o Barcelona em pleno Camp Nou por 4 a 1 com hat-trick de Kylian Mbappé. Na ocasião, Neymar comentou no Twitter que este jogo era "top 3" que ele queria jogar e comemorou muito a atuação do camisa 7.

"Maldição" do aniversário de Rafaella

Desde seus tempos de Barcelona, Neymar quase sempre não atua nos dias próximos ao aniversário de sua irmã, no dia 11 de março. Em 2015, o atacante forçou a suspensão por cartões amarelos no dia 28 de fevereiro e foi liberado pelo clube catalão a viajar para o Brasil, onde ficou 10 dias e aproveitou para festejar com Rafaella. No ano seguinte, o mesmo se repetiu: suspensão e viagem ao Brasil.

Em 2017, o brasileiro foi um dos grandes destaques e heróis da Remontada contra o PSG, jogo que aconteceu três dias antes do aniversário de Rafaella. Após o jogo, Neymar se queixou de dores musculares e foi desfalque contra o La Coruña, no dia 12 de março. Em 2018, a grave lesão no quinto metatarso o tirou de boa parte da segunda metade da temporada do PSG, mas não o impediu de comparecer (de muletas) ao aniversário de sua irmã.

Neymar não compareceu ao aniversário de Rafaella em 2019. O brasileiro se recuperava de outra lesão no pé e estava em Paris no dia 11 de março. Cinco dias antes, Neymar viu o PSG cair diante do Manchester United em pleno Parque dos Príncipes na Liga dos Campeões.

No aniversário de 24 anos de sua irmã, algo raro: Neymar esteve em campo com o PSG contra o Borussia Dortmund, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da temporada passada. Neymar foi destaque naquele jogo e brilhou com um gol importante para levar seu time às quartas de final da competição.