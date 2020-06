Neymar deve voltar ao PSG neste sábado para "driblar" restrições na França

O atacante Neymar é esperado neste sábado (13) no Paris Saint-Germain depois de passar quase um mês no Brasil. O jogador, que havia sido liberado pelo seu clube para ficar em sua casa à espera de uma definição sobre a temporada, deve chegar neste fim de semana a Paris para "driblar" possíveis restrições sanitárias na França por conta do novo coronavírus.

De acordo com o jornal 'Le Monde', Ney tinha como programação retornar apenas no domingo que vem, dia 21 de junho, véspera da retomada dos treinamentos do PSG. Como os viajantes que chegam do exterior precisam cumprir uma semana de quarentena, porém, foi acordado que ele antecipasse essa viagem.

Ainda segundo a publicação, há expectativa da divulgação de medidas de restrição a respeito da viagem de brasileiros para a Europa a partir da próxima segunda-feira. Devido ao descontrole da pandemia no país, é possível que a entrada no continente europeu seja restrita pelos próximos meses, o que atrapalharia os deslocamentos de Neymar.

Além do camisa 10, o PSG também espera o retorno de outros sul e centro-americanos que estão no continente para o período de quarentena. São eles o goleiro Keylor Navas, na Costa Rica, o zagueiro Thiago Silva, no Brasil, o meia Di Maria, na Argentina, e o atacante Cavani, no Uruguai. Marquinhos já havia voltado à França.

Em meio a uma das melhores temporadas da história recente do clube, o PSG já foi declarado campeão francês de forma antecipada pela Federação local, que encerrou a liga pouco depois do decreto de quarentena atingir a Europa Ocidental.

A equipe do técnico Thomas Tuchel se reunirá na expectativa pela definição da retomada da disputa da Liga dos Campeões da UEFA. No torneio, grande sonho de consumo do clube e do próprio Neymar, os frances já estão nas quartas de final.

Além da competição continental, porém, o clube tem pela frente as disputas das finais da Copa da França, contra o Saint-Ettiene, e da Copa da Liga Francesa, frente ao Lyon - ambas sem data definida para acontecer.